Лед крепчает — груз растёт: на переправе в Увате повысили лимит до 15 тонн

12:25 24 декабря 2025
Фото - главное управление строительства Тюменской области

Грузоподъемность ледовой переправы через Иртыш в Увате увеличили с 5 до 15 тонн, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Решение приняли после замеров толщины льда, которые провела специальная комиссия с участием представителей Управления автомобильных дорог, Госавтоинспекции и ДРСУ-6 АО "ТОДЭП". По данным обследования, толщина льда на разных участках переправы достигает от 65 до 81 см.

На переправе уже установили новый дорожный знак, а технический надзор за объектом ведётся постоянно. Дорожники регулярно очищают основные и резервные полосы движения от снега. По мере укрепления льда пропускную способность планируют увеличивать и дальше.

Теги: ледовая переправа , Уват
