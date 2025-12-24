Лед крепчает — груз растёт: на переправе в Увате повысили лимит до 15 тонн

Грузоподъемность ледовой переправы через Иртыш в Увате увеличили с 5 до 15 тонн, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Решение приняли после замеров толщины льда, которые провела специальная комиссия с участием представителей Управления автомобильных дорог, Госавтоинспекции и ДРСУ-6 АО "ТОДЭП". По данным обследования, толщина льда на разных участках переправы достигает от 65 до 81 см.
На переправе уже установили новый дорожный знак, а технический надзор за объектом ведётся постоянно. Дорожники регулярно очищают основные и резервные полосы движения от снега. По мере укрепления льда пропускную способность планируют увеличивать и дальше.
