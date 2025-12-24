Тюменская область побила собственный рекорд по вводу жилья

Новый рекорд по вводу жилья установлен в Тюменской области - по итогам 2025 года около 2,8 млн квадратных метров, более половины - индивидуальные дома. О значимых для региона проектах рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Предыдущий исторический максимум фиксировали в 2024 году - 2,603 млн "квадратов".

В январе этого года сообщалось, что застройщики в Тюменской области в 2025 году планируют построить более 2,3 млн квадратных метров жилья. На тот момент в стадии строительства находился 321 многоквартирный дом, строительство вели 119 застройщиков.