Россияне стали чаще переводить свои сбережения с депозитов на фондовый рынок

Эксперты отмечают заметный разворот в инвестиционных предпочтениях россиян: после периода высоких ставок по депозитам накопления активно перетекают в другие инструменты — от фондов денежного рынка до облигаций. Об этом член правления ВТБ Виталий Сергейчук заявил на 16-м Инвестиционном форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ!".
За последние месяцы отчётливо видно, что вкладчики ищут способы сохранить и приумножить доходность, к которой привыкли в 2023–2024 годах. "Доходы от прироста вкладов активно перетекают в другие инструменты. Мы видим движение в фонды денежного рынка, в облигационные фонды, а также мощный всплеск интереса к размещениям на рынке облигаций. Средства уходят из депозитов в более доходные инструменты — движение очевидное.
Рост интереса розничных инвесторов к рынку совпал с оживлением корпоративного сектора. Компании готовятся к волне публичных размещений.
Виталий Сергейчук:
Мы продолжаем наблюдать интерес к IPO со стороны широкого круга эмитентов – среди них как компании "новой" экономики, так и эмитенты из традиционных отраслей. Сейчас более 10 эмитентов готовятся к размещению, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий.
