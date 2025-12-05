В Индии открыли второй офис ВТБ

ВТБ открыл второй офис в Нью-Дели. Филиал подключен к национальным расчетным системам России и Индии и обеспечивает бесперебойные платежи в интересах бизнеса двух стран и физических лиц. Объем экспортных операций за минувший год увеличился в 2,5 раза.



В открытии нового флагманского офиса в центре Нью-Дели приняли участие президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также высокопоставленные гости.



"За 20 лет работы ВТБ в Индии наш филиал стал одним из опорных элементов финансовой инфраструктуры российско-индийской торговли. Расширение присутствия в Индии – еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам", – отметил Андрей Костин.



"Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема", – добавил Антон Силуанов.

"Лидеры наших стран поставили цель: довести товарооборот до 100 млрд долл к 2030г. Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса. Чтобы экономики наших стран становились устойчивее, а жизнь граждан благополучнее", – подчеркнул Максим Решетников.