Авиарейс Тюмень-Сургут задержали на вылет из "Рощино" на семь часов

В тюмеском аэропорту "Рощино" по техническим причинам на семь часов задержали рейс 9818 авиакомпании "ЮТэйр" в Сургут.
Время вылета с 08:00 по расписанию передвинули на 15:00. На рейс зарегистрировано 126 пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
