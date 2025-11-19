Авиарейс Тюмень-Сургут задержали на вылет из "Рощино" на семь часов

12:35 19 ноября 2025
В тюмеском аэропорту "Рощино" по техническим причинам на семь часов задержали рейс 9818 авиакомпании "ЮТэйр" в Сургут. 

Время вылета с 08:00 по расписанию передвинули на 15:00. На рейс зарегистрировано 126 пассажиров.  Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

