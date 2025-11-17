Тюменская база отдыха "Верхний Бор" планирует стать одним из самых больших термальных курортов России

Фото информцентр правительства ТО

Тюменская база отдыха "Верхний Бор" в ближайшие годы планирует активно развивать свою инфраструктуру, об амбициозных планах журналистам рассказала маркетолог БО "Верхний Бор" Анастасия Берсенева.

"Генеральный план всех мероприятий уже готов. Мы собираемся построить один из самых больших термальных курортов в России. Амбиции очень большие. И на самом деле помогает нам в этом природа, в которой мы находимся: недалеко от города, у нас 12 гектаров соснового леса, рядом свое природное озеро. Среди этого великолепия у нас будут современные коттеджи, не просто термы, а современный термальный комплекс и глэмпинг с видом на озеро и закат. Будут новые термы, действующий бассейн будет сильно больше - он будет простираться до озера. По территории будет несколько зон отдыха, в том числе vip, и серия бань разных народов мира. Это будет такой комплекс, из которого можно не выезжать - как большие турецкие отели, только лучше, потому что у нас, в России", - рассказала о планах Берсенева.

Работа по реализации проекта уже начата - уже открыли современные виллы с джакузи на улице и умным домом. Заметные перемены произойдут уже в ближайшие два года. На удобстве посетителей, по словам маркетолога, стройка не отразится - закрытия базы "Верхний Бор" не будет.