Около ста тысяч гостей за ноябрь примут термальные комплексы Тюменской области

В Тюменской области 8 ноября официально открыли новый термальный сезон, в течение месяца в разных комплексах по этому поводу по сложившейся традиции проводят большие развлекательные программы. В прошлом году за месяц термальные комплексы региона посетили 97 тысяч человек, в этом году ожидается не менее 100 тысяч гостей, сообщила директор агенства туризма и продвижения ТО Анна Линкер.

"С 8 ноября до 30 ноября каждые выходные на термальных источниках Тюменской области будут организованы развлекательные программы. За прошлый год приехало на открытие сезона на термальных источниках 97 тысяч человек. Ожидаем, что в этом году эта цифра будет больше и составит порядка 100 тысяч человек. Вообще за 9 месяцев текущего года на термальные источники Тюменской области приехало уже 1,2 млн туристов и гостей, посетителей. Но по итогам планируем, что эта цифра составит порядка 1,5 млн человек", - рассказала Линкер.

По ее словам, помимо жителей региона, тюменские термы привлекают гостей из Югры, Ямала, Свердловской, Омской, Курганской, Челябинской областей и Пермского края, есть туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Что касается инфраструктуры, то в регионе 22 термальных комплекса, один из них открылся в 2024 году под Тобольском, в этом году открытий не будет.