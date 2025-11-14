К концу 2025 года доллар может стабилизироваться до 82 рублей, прогнозирует ВТБ

По оценке аналитиков, к концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне около 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%. В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21% до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохранится в диапазоне 16–16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%.

"Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год", — отметил на инвестиционном форуме "Россия зовёт! Краснодар" стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Управляющий директор Артём Маркин подчеркнул, что к концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит. "Если размещать деньги не на 3–6 месяцев, а на 1,5–2 года, депозит даст около 9–11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% — на горизонте 5,5–16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам", — отметил он.

"Инструменты вроде фондов денежного рынка тоже остаются актуальными. При доходности 16,5% и инфляции около 7% мы получаем почти двузначную реальную доходность — такую сегодня трудно найти где-либо в мире", — добавил Алексей Корнилов.