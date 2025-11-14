Моор и Рупп обсудили расширение возможностей для трудоустройства осужденных

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Тюменской области с Дмитрием Руппом, темой встречи стало взаимодействия областного пенитенциарного ведомства с органами исполнительной власти и муниципального самоуправления в части развития производства в колониях и трудоустройства заключенных.

"Дмитрий Рупп доложил о результатах деятельности территориального органа, обозначил первоочередные задачи. Отдельное внимание было уделено развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы, перспективам создания новых видов производств, расширению возможностей для трудоустройства осужденных с целью исполнения ими исковых обязательств", - сообщили в правительстве ТО.

Рупп поблагодарил Моора за помощь в закупке оборудования для создания дополнительных рабочих места осужденных и покупку автомобилей для выполнения служебных задач.