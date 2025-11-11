Пышминская птицефабрика приостановила отгрузку яйца из-за вспышки болезни птиц

Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции, проинформировала птицефабрика "Пышминская".

"Представители федеральных и региональных розничных сетей, дистрибьютеры, оптовые и розничные торговые партнеры своевременно оповещены о необходимости временного снятия продукции с реализации, инициирован процесс её изъятия с торговых полок магазинов. Мы понимаем обеспокоенность наших партнеров и покупателей. Надеемся на понимание и поддержку с вашей стороны в этот сложный момент для нашего предприятия", - говорится в официальном заявлении.

Предприятие оперативно приступило к реализации комплекса мер по локализации распространения инфекции согласно протоколам. На птицефабрике введен карантинный (особый) режим, усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Совместно с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг.