Новый сквер обустраивают для жителей Лесобазы в Тюмени

Сквер на Мебельщиков — новое благоустроенное общественное пространство говорится к открытию в районе Лесобаза, о нем горожане давно мечтали и он стал одним из наказов для депутата одномандатного избирательного округа №19 Тюменской городской думы Александра Соловьева.

Инициатива по разбивке сквера обсуждалась с жителями ближайших домов совместно с управляющей компанией и ТОС "мкр. Тура". Работы по созданию ведет завод ЖБИ-3, проект финансируется из внебюджетных источников в рамках комплексного развития территории. Проектом в сквере площадью около гектара предусмотрены проезды, парковочные места, тротуары и пешеходные дорожки, МАФы, скамейки, газоны и зеленые насаждения.

"Долгое время эта площадка была в запустении. Здесь парковались машины, даже грузовики большие, были лужи - пройти было невозможно. На имя губернатора поступали обращения с просьбой устроить здесь зону для отдыха и времяпрепровождения. Поэтому на одном из совещаний с администрацией города Тюмени было принято решение включить эту площадку в зону КРТ и сделать здесь место общественного протяжения", - пояснил депутат и гендиректор завода ЖБИ-3 Александр Соловьев.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова во время рабочей поездки по объектам, входящим в наказы избирателей, пообщалась в новом сквере с горожанами и узнала их отношение к реализации идеи. "Абсолютно согласна с нашими жителями, которые проживают рядом с этим сквером, что удалось создать полезную локацию - она интересна нашим жителям и процесс создания сквера они тщательно контролируют. Сквер можно расценивать как подарок к будущему 440-летию Тюмени и подарок нашим жителям - полезный, красивый, нужный, важный для всех тех, кто здесь живет", - прокомментировала итоги осмотра сквера и общения с подрядчиками и горожанами Светлана Иванова.