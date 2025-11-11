Строительные компании в Тюмени сделают на реке Туре природную набережную

На левом берегу Туры появится природная набережная, проект готовят компании "Брусника" и "Страна Девелопмент", сообщили в администрации города Тюмени.
За последние пятнадцать лет левобережье Туры изменилось значительно - на месте частного сектора выросли современные кварталы, которые власти и жители городе с гордостью демонстрируют гостям и туристам, однако береговая линия мало приспособлена для прогулок. Эту ситуацию меняют два федеральных девелопера, проектирующие набережные вдоль своих проектов, которые реализуют у реки. Команды работают синхронно, следуя единым принципам, чтобы набережная стала цельной, связной и доступной для всех горожан.
"Концепция набережной будет подчеркнуто природной: существующие зеленые насаждения сохранят по максимуму, удалив лишь аварийные деревья. Планируемая площадь благоустройства — около 140 тыс. кв. м, в том числе 13,5 тыс. кв. м придется на бульвар, остальная часть — непосредственно набережная. Разработать концепцию компании планируют до конца года, после чего передадут ее городу", - сообщили в администрации города.
