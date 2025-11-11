Строительные компании в Тюмени сделают на реке Туре природную набережную

09:00 11 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На левом берегу Туры появится природная набережная, проект готовят компании "Брусника" и "Страна Девелопмент", сообщили в администрации города Тюмени.

За последние пятнадцать лет левобережье Туры изменилось значительно - на месте частного сектора выросли современные кварталы, которые власти и жители городе с гордостью демонстрируют гостям и туристам, однако береговая линия мало приспособлена для прогулок. Эту ситуацию меняют два федеральных девелопера, проектирующие набережные вдоль своих проектов, которые реализуют у реки. Команды работают синхронно, следуя единым принципам, чтобы набережная стала цельной, связной и доступной для всех горожан.

"Концепция набережной будет подчеркнуто природной: существующие зеленые насаждения сохранят по максимуму, удалив лишь аварийные деревья. Планируемая площадь благоустройства — около 140 тыс. кв. м, в том числе 13,5 тыс. кв. м придется на бульвар, остальная часть — непосредственно набережная. Разработать концепцию компании планируют до конца года, после чего передадут ее городу", - сообщили в администрации города.

Теги: администрация Тюмени , благоустройство , городская среда
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025