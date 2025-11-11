Чартер из Тюмени во Вьетнам обслуживает SCAT Airlines из Казахстана

08:26 11 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменский аэропорт "Рощино" принял первый рейс казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, который обслуживает маршрут по направлению Фукуок (Вьетнам) в рамках чартерных перевозок с частотой вылетов раз в 10-12 дней. 

Билеты на рейс продаются в составе туристических путёвок. Подробную информацию можно получить у туроператора "One Click Travel". Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, смотрите на сайте tjmport.ru, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Теги: авиация , Вьетнам , Казахстан , Рощино
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025