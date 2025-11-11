Чартер из Тюмени во Вьетнам обслуживает SCAT Airlines из Казахстана

Тюменский аэропорт "Рощино" принял первый рейс казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, который обслуживает маршрут по направлению Фукуок (Вьетнам) в рамках чартерных перевозок с частотой вылетов раз в 10-12 дней.

Билеты на рейс продаются в составе туристических путёвок. Подробную информацию можно получить у туроператора "One Click Travel". Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, смотрите на сайте tjmport.ru, сообщили в пресс-службе аэропорта.