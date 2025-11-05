Жителей Тюмени приглашают на публичные слушания по бюджету-2026

Публичные слушания по проекту решения Тюменской гордумы "О бюджете города Тюмени на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" пройдут в горадминистрации с 18 до 20 часов 13 ноября, жителей города приглашают принять в них участие.

Проект бюджета опубликован в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени" (www.tyumendoс.ru), на официальном сайте администрации Тюмени (www.tyumen-city.ru) в разделе "Экономика и финансы" подразделе "Финансы" во вкладке "Бюджет города" и на сайте департамента финансов и налоговой политики.

Регистрация участников слушаний начнётся в 17 часов.