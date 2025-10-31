Сбер поддержал запуск второй очереди завода "Поревит" в Ялуторовске

При поддержке Сбера в Ялуторовске запущена вторая производственная линия завода "Поревит". Завод специализируется на изготовлении качественной тротуарной плитки и элементов благоустройства городской среды.

Сбер предоставил кредитные средства в объеме 865 млн рублей. Средства направлены на строительство второй производственной площадки и покупку современного оборудования в рамках международного сотрудничества с турецким производителем Ermak Beton Ve Insat Makineleri San ve Tic Ltd Sti.

Строительство второго цеха стартовало в апреле 2024 года. Планируется, что ежегодная производительность составит до 800 тысяч квадратных метров готовой продукции. Уже в третий год эксплуатации планируется достичь производственной мощности на уровне 100%.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Реализация проекта помогает развивать строительную отрасль региона и улучшает привлекательность городских пространств Тюмени и близлежащих территорий. Наше тесное взаимодействие с холдингом "Партнёр" продолжается уже несколько лет. Помимо финансирования первой очереди завода в Тюменской области, банк также поддержал строительство производственной линии в особом экономическом районе "Титановая долина" Свердловской области. Запуск завода в Тюменской области важен не только созданием новых мощностей, но и увеличением числа рабочих мест, расширением ассортимента продукции и выходом на новые рынки сбыта. Мы гордимся возможностью поддержать такое знаковое событие.

Геннадий Разницын, гендиректор холдинга "Партнер":