СберКота поселили в колонках Sber

Сбер продолжает внедрять СберКота в различные продукты и решения для юных пользователей. Теперь полюбившийся детям помощник обитает не только внутри детского банковского приложения СберKids, но и во всех интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат.

СберКот хорошо зарекомендовал себя в работе с детьми — как друг, с которым можно поговорить на разные темы, так и советчик по финансовым вопросам. В новой роли в качестве детского персонажа в колонках, он также поддерживает любознательность, дает полезные рекомендации, а еще включает музыку и проактивно вовлекает в беседу маленьких непосед. При этом разговаривает с ребёнком на одном языке и никогда не даст вредный совет, так как бережно подбирает формулировки при общении с детьми.

Безопасное взаимодействие возможно благодаря детскому фильтру, который встроен в работу персонажа на всех поверхностях. Например, внутри умных колонок Sber работает система распознавания голоса и детский цензор, что позволяет ограничивать информацию и музыкальный контент 18+ и всё то, что не предназначено для маленьких детских ушей.

Можно попросить СберКота включить веселую музыку, детские подкасты или саундтреки из мультфильмов. Можно настраивать громкость, перематывать, запоминать любимые треки или продолжать прослушивание с того места, где остановились. СберКот поможет придумать сказку, главных героев которой определяет ребёнок или родители. С ним также можно поиграть в образовательные игры для самых маленьких, например, по описанию от СберКота угадать, о каком животном идет речь.

СберКот в умных колонках Sber станет настоящим помощником родителям, он расскажет сказку на ночь или напомнит собрать портфель в школу на завтра. Достаточно сказать: "СберКот, пора спать!" — и умный помощник мягко объяснит маленькому непоседе, что пора ложиться в кровать.

