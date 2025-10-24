Ростелеком на Инфотехе-2025 презентовал единую платформу для электрозарядных станций

На XVIII тюменском цифровом форуме-выставке "Инфотех-2025" компания "Ростелеком" представила единое цифровое пространство электрозарядной инфраструктуры (ЕЦП ЭЗИ), позволяющее объединять операторов зарядных станций.

На 1 июля 2025 года в России зарегистрировано более 138 тысяч электромобилей и машин гибридного типа. Через пять лет машин с электродвигателем может стать больше 300 тысяч. При этом число зарядных станций по отдельным субъектам страны растет опережающими темпами, а в некоторых их катастрофически не хватает. Это не дает возможности развиваться электротранспорту равномерно. Хотя по данным операторов электрозарядных станций (ЭЗС), в целом по России время загрузки станций сейчас не превышает 10 %. Новое решение "Ростелекома" может стать не только поддержкой для операторов ЭЗС и владельцев электромобилей, но и якорной цифровой платформой развития рынка ЭЗИ как на федеральном, так и региональном уровнях.

Первым пилотным регионом, в котором будет внедрена система, станет Московская область, где будет предложено комплексное решение как для владельцев и операторов станций, так и для органов власти и электромобилистов. ЕЦП ЭЗИ призвано повысить конкретные преимущества всех участников рынка, продвигая сегмент электромобилей и зарядных станций по всей стране. Также в платформе есть инструменты по автоматической балансировке нагрузки между электрозаправками, предотвращая перегрузки, и разработан сервис для объединения с другими операторами и системами. При этом автомобилисты могут пользоваться любым удобным приложением операторов, подключенных по роумингу.