На "Уроке цифры" школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

Агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже в ближайшие годы могут быть встроены во многие процессы бизнеса и общества. Об этом в рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" рассказал вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко.

"Урок цифры" по теме "ИИ-агенты", разработанный Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, по традиции стал первым в очередном цикле. Он проходит в школах России с 22 сентября по 12 октября 2025 года, участниками стали уже более 2 миллионов человек.

Обработка документов, синтез новых знаний, консультирование в режиме реального времени, ответы на обращения, программирование — с каждым годом искусственный интеллект осваивает всё новые горизонты и трансформируют целые отрасли. AI-агентами сегодня называют "умные" программы. Они не просто выполняют команды, а могут сами определять, что нужно делать для достижения цели. Сегодня AI-агенты уже научились брать на себя рутинные задачи и начинают осваиваться в физическом мире. Они постоянно наращивают автономность: улучшают собственный код, находят и анализируют нужную информацию, учатся на своём опыте, адаптируются в незнакомой среде и принимают решения.

Урок от фонда "Вклад в будущее" помогает преподавателям, школьникам и их родителям понять принципы работы AI-агентов. Материалы останутся доступны на сайте Всероссийской акции и после ее официального окончания 12 октября.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка: