Появление цифровых "ядер", "мостов" и "коридоров" на рынке цифровых валют центробанков прогнозирует ВТБ

Мировое развитие цифровых валют центробанков будет строиться вокруг формирования "ядер" цифровых валют, которые будут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах. Также будут формироваться цифровые "мосты" и "коридоры" обмена цифровых валют центробанков (ЦВЦБ) между собой. Такой прогноз дал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ в обзоре рынка "Цифровой рубль на карте мира", подготовленном к форуму "Финополис-2025" технологическими аналитиками ВТБ.

Вадим Кулик:

Разные страны находятся на разных этапах внедрения ЦВЦБ. Вряд ли в ближайшее время появится единая цифровая валюта для международных расчетов. Скорее всего, сформируется несколько крупных "ядер" — цифровых валют центробанков тех или иных стран, которые будут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах. Например, какие-то страны могут преимущественно использовать для внешнеэкономической деятельности цифровой юань, какие-то — цифровой рубль, а какие-то — цифровой дирхам.

По словам Кулика, Россия находится в авангарде развития ЦВЦБ по всему миру наряду с Китаем, Индией и Казахстаном. По мере развития инфраструктуры цифрового рубля в России, роста популярности нового вида платежей будет появляться все больше сервисов, которые не требуют активного участия пользователя, но которые самостоятельно совершают покупку или сделку в нужный момент по заданным параметрам, добавил Кулик.

Вадим Кулик отметил, что "инфраструктура цифровых рублей — это рельсы для новой умной платежной системы":

Если говорить о прямом обмене ЦВЦБ одной страны на другую третью форму валюты, например, обмен цифровых рублей на цифровые тенге, то здесь все зависит от договоренностей стран между собой. Так будут создаваться "коридоры", "мосты" ЦВЦБ между центробанками отдельных стран, которые будут производить обмен ЦВЦБ между собой — например, цифровые рубли будут обмениваться на цифровые юани и др.

Это потребует решения множества вопросов, среди которых техническая интеграция двух платформ, решение задачи ликвидности, а также согласование стандартов информационного обмена между сторонами, продолжил Кулик.

Говоря о мировом развитии конкретных операций в ЦВЦБ, Вадим Кулик подчеркнул, что в каждой конкретной стране мира большую или меньшую популярность будут завоевывать различные операции в ЦВЦБ. Это будет обусловлено различиями технологического ландшафта и социальных особенностей отдельных стран мира. "Например, в России, где уровень проникновения технологий высокий, а доля безналичных операций приближается к 90%, цифровой рубль не интересен как просто средство расчетов. Государство, бизнес и граждане будут использовать ЦР как умный финансовый инструмент для оптимизации своих издержек и расходов — сочетая его со смарт-контрактами и используя его свойство "программируемости" на определённые траты", — продолжил Кулик. В тех же странах, где финтех не так развит, "ЦВЦБ может стать основой для перехода к более массовым цифровым расчетам и меньшему использованию наличных, а также способствовать большей доступности банковских услуг населению".

Анализ опыта зарубежных стран говорит о том, что среди основных преимуществ цифровых валют центробанков для граждан и общества — это повышение прозрачности финансовой системы с одновременным снижением издержек для ее участников, отметила Елена Четверикова, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса — старший вице-президент ВТБ. "Для государств в целом очевидным плюсом может быть возможность трансграничных расчетов в цифровой валюте, что может стать одним из катализаторов развития экономики страны, укрепления ее внешних связей", — отмечает старший вице-президент ВТБ.

Обзор рынка "Цифровой рубль на карте мира" был подготовлен к форуму "Финополис-2025" технологическими аналитиками ВТБ с привлечением отраслевого экспертного сообщества. Он посвящен анализу российского опыта в контексте развития цифровых валют центробанков различных стран мира. Эксперты проанализировали основные предпосылки и опыт развития ЦВЦБ в разных странах мира, а также назвали ключевые тренды развития цифрового рубля в России.