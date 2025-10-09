Тарас Скворцов: Важно правильно регулировать продукты необанков

Перспективы необанков, созданных маркетплейсами, и классических банков, а также потенциальные выгоды потребителя от их конкуренции обсудили на сессии "Банки будущего" форума инновационных финансовых технологий "Финополис". В дискуссии принял участие заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Топ-менеджер рассказал, что Сбер также предлагает нефинансовые сервисы в приложении СберБанк Онлайн, которым каждый месяц пользуется более 84 млн человек.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

Финансовые сервисы проистекают из конкретных потребностей людей. Человек берет кредит, чтобы что-то купить, отремонтировать, отдохнуть и так далее. Вклад открывает, чтобы накопить. Любой денежный перевод тоже закрывает определенную потребность. Поэтому в приложение СберБанк Онлайн мы интегрируем и нефинансовые сервисы, которые тесно связаны с финансами. Это покупка билетов, бронирование отелей, заказ продуктов, заправка авто, поиск музыки и прочее.

Скворцов объяснил, что сейчас это делать проще, чем раньше, в связи с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, ИИ-агентов и интеграции через API. Что касается необанков, здесь важно правильно регулировать их продукты.

По словам Скворцова, для классического банка самый сложный этап — набор клиентской базы:

Это очень дорого и трудно. Необанки быстро прошли этот путь за счёт ценовой дискриминации по принципу оплаты. Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание.

Топ-менеджер Сбера также отметил, что классические банки во всём мире зарабатывают в основном на управлении рисками. Они принимают на себя огромные риски: процентные, кредитные, валютные, модельные и другие. А необанки пока только начинают проходить эту стадию. "В слове "необанки" букву "О" ещё надо заслужить", — заметил Тарас Скворцов. А, отвечая на вопрос о будущем классических и необанков, подчеркнул, что Сбер всегда выступает за конкуренцию.