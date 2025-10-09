На Финополисе-2025 представили решение по оплате товаров 18+ без паспорта

ВТБ продемонстрировал терминал, позволяющий достоверно подтверждать возраст покупателя по биометрии. Процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой Биометрической Системы ЦБТ, за счет чего от клиента не требуется предъявление паспорта.

У бизнеса появится новый инструмент, чтобы избежать рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой.



Новый терминал, сохраняет возможность транзакций также всеми другими способами – при помощи биометрии, универсальным QR-кодом, "Волной", обычной пластиковой картой и с помощью NFC.



Доступ к возможности оплатить ряд товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов всех российских банков, зарегистрировавшихся в Единой биометрической системе и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше – запрос на проведение операции отклоняется. Все это занимает несколько секунд.



"Пока это одно из первых подобных решений на рынке. Но уже в ближайшем будущем можно будет оплатить группы товаров, требующих контроля, например, возраста, без участия кассиров или сотрудников магазина, через терминалы самообслуживания или в вендинговых аппаратах. В перспективе это решение можно будет применять и при доставке, если такой сценарий будет закреплен на законодательном уровне. Кроме того, такие технологии открывают достаточно широкий спектр принципиально новых продуктовых и сервисных решений как для предприятий, так и для потребителей", – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



"Далее нас ждет пилотирование в реальных условиях и масштабирование сети. Это решение позволит торгово-сервисным предприятиям осуществлять продажу товаров, которые имеют возрастные ограничения, безопасно и технологично, снизит нагрузку на рабочий персонал", – прокомментировал Дмитрий Дубынин, генеральный директор, член правления НСПК.