Оборот биоэквайринга в РФ за январь-сентябрь 2025 года первысил 116 млрд руб

Оборот биоэквайринга в РФ за девять месяцев 2025 года составил более 116 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом оборот вырос в 5,5 раз (с 21 млрд рублей за весь 2024 год). Количество транзакций превысило 130 млн – это в 4 раза больше, чем за весь прошлый год.

Уже 4,4 млн уникальных пользователей воспользовались сервисом "Оплата улыбкой" с середины 2023 года. Наибольший прирост приходится на 2025 год (3 млн 364 тыс. пользователей). Рост числа пользователей в 2025 году составил 169% по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее количество пользователей оплаты улыбкой зафиксировано в Москве (7,7%) и Санкт-Петербурге (3,8%), остальные регионы составляют 88,6%.

Средний возраст клиентов, которые расплачиваются с помощью биометрии в 2025 году — 43 года, что свидетельствует о массовом принятии технологии разными поколениями.

Распределение транзакций по времени суток показывает, что пик активности приходится на дневные часы (12:00–18:00), на которые приходится почти половина всех операций (47%).

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: