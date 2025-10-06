ВТБ повышает мобильность сбора биометрии при помощи российских планшетов

Банк договорился о приобретении партии планшетных компьютеров российского производства, рассказал в преддверии форума FINOPOLIS-2025 Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

"На фоне роста популярности биометрических сервисов мы видим запрос клиентов на услугу по регистрации их биометрических данных. До последнего времени мы предоставляли ее только в банковских отделениях и использовали для этого программно-аппаратные комплексы (ПАКи) на базе рабочих компьютеров сотрудников офисов. Теперь мы сможем наряду с ПАКами использовать и портативные устройства – планшеты. Они позволят оказывать услугу не только в отделениях, но и в рамках нашего выездного сервиса. Также это повысит скорость оказания услуги, что приведет к повышению комфорта клиентов", -- отметил Вадим Кулик.

По его словам, среди наиболее важных вопросов является обеспечение безопасности оборота биометрических данных россиян, защищенности сервисов и инфраструктуры от какого-либо воздействия из-за рубежа. "Мы видим, что этим задачам соответствуют разработки российских вендоров. Устройства на российской операционной системе позволяют собирать биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему в соответствии со всеми требованиями по обеспечению безопасности данных. Все решения имеют сертификацию ФСТЭК и ФСБ, что обеспечивает защищенность данных россиян", — отметил зампред ВТБ.

Как ранее сообщал ВТБ, биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля: из всех клиентов банка, которые подключили в онлайн-банке биометрию, только 0,0025% столкнулись с кражами своих средств (данные за январь-июль 2025 года).