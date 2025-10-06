Тюменец заказал на дом 30 коробок запчастей к великам, авточехлы, тысячу сумок и джинсу

Тридцать коробок с запасными частями для сборки спортивных велосипедов обнаружили и изъяли сотрудники таможни в машине, следовавшей из Казахстана в один из поселков Тюменской области, основанием для такого решения стало нарушение таможенного законодательства.

В коробках таможенники обнаружили более 4,3 тыс. запчастей - иностранные велосипедные шины, крылья, сиденья, зеркала, фонари, оплетки для руля. Перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие декларирование товаров на территории ЕАЭС, в том числе сертификаты соответствия для подтверждения безопасности и качества продукции. Более того, водитель сообщил, что груз направлялся в частный дом одного из поселков Тюменской области.тпри проверки выяснилось, что и ИНН получателя указан недействительный.

Проверочные мероприятия продолжаются. В сборном грузе также находились автомобильные чехлы, более тысячи сумок, осветительные приборы, джинсовая одежда, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.