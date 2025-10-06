Инвестагентство Тюменской области помогает фабрике удвоить производство щитовых дверей

Ишимская фабрика межкомнатных дверей "Индорс" нацелилась на расширение цеха щитовых дверей и рост объёмов выпуска данного цеха с 3 до 8 тысяч изделий в месяц, в достижении целей ей помогает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В целом фабрика выпускает 19 коллекций дверей, в производстве задействованы три цеха площадью более 10 тысяч кв. метров. С расширением цеха щитовых дверей выпуск всего ассортимента достигнет 18 тысяч изделий в месяц.

"Займ Фонда финансирования предпринимательства помог нам закупить сырьё и увеличить объёмы производства. Мы активно продвигаем бренд “Индорс”, участвуем в международных выставках и экспортируем продукцию в страны СНГ — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению", — рассказал директор фабрики Александр Берёзкин.

Помимо экспорта, двери ишимского производства поставляются во многие регионы России: Омскую, Новосибирскую, Ростовскую, Оренбургскую, Челябинскую, Иркутскую области, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Хакасию и Югру, сообщает тг-канал инвесткоманды ТО.