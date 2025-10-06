В бывшем заводе медоборудования Тюмени сделают новый креативный кластер

Фото пока из @flaconparkoviy

Группа компаний "Флакон" планирует вместе с девелоперской компанией "Брусника" на месте бывшего завода медоборудования в Тюмени открыть в 2027 году новый креативный кластер "Кузня", об этом директор по региональному развитию ГК "Флакон" Михаил Егошин рассказал на форуме КПД.

Егошин пояснил, что "Флакон" на протяжении ряда лет занимается креативным девелопментом - от Южно-Сахалинска до Калининграда, от Норильска до городов в Казахстане и на Бали. Принцип команды: выбрать самый плохой объект в самом перспективном городе или регионе и ревитализировать его - сделать для местных и приезжих максимально привлекательным.

"Мы предварительно договорились с "Брусникой" о том, что в 2027 году будем вместе проектировать новый кластер "Кузня" на месте бывшего завода медицинского оборудования. Надеюсь, этот будет большой красивый прикольный проект, который появится через два года в Тюмени", - сообщил Михаил Егошин на панельной дискуссии форума.

В начале лета "Флакон" открыл свое пространство в Тюмени в ренновированном компанией "Колесник" здании бывшего ночного клуба "Пещера". На сегодня, по словам Егошина, там сделана треть от задуманного: "Мы смотрим обратную связь от гостей, от брендов. Вот мы сейчас сделали 30% задуманного, еще 70% впереди. У нас огромная терраса, классный двор, гастер-проекты, первый этаж. Но главное – это наши гости, наши резиденты, IT-компании, которые заселяются к нам. Поэтому в целом мы довольны и городом, и бизнесом, и тем, как у нас складывается, в том числе и по деньгам", - рассказал Егошин.

Что касается второго проекта, который Михаил Егошин преаднонсировал на форуме, то сейчас идет работа над концепцией: "Вместе с большим застройщиком, это компания "Брусника", разрабатываем концепцию ревитализации старого завода на улице Республики. Там будет большой жилой кластер, и вот в этом кластере является большое, классное, красивое общественное пространство, которое мы вместе проектируем. Это будет самым главным местом притяжения для всех - такого места пока в Тюмени еще не было. И вообще нам нравится делать места, которых еще пока не было".

На вопрос, что конкретно будет в кластере, Михаил не ответил, но "Брусника" еще в прошлом году сообщала о том, что в квартале "Республики 205" вместе с "Флаконом" реновирует помещения бывшего завода - в "Кузнице" будут галерея, лекторий, книжный магазин-библиотека, кинобар и точки pop-up-ритейла. Перед цехом будет организована событийная площадь, на которой можно проводить фестивали, маркеты, гаражные распродажи, концерты, а зимой заливать каток.

Говоря в целом о работе в Тюмени, Михаил Егошин отметил:

Для нас Тюмень - особая точка на карте с особыми людьми - креативными, с массой креативных бизнесов. Мы с партнерами видим здесь потенциал. В этом году мы запустили знаковый для Тюмени проект Flacon Space×Парковый. Это был заброшенный бывший ночной клуб, а сейчас там дистинация для разных IT и digital команд и компаний, событий. это дает возможность привозить из Москвы разных спикеров, практики, разные дизайн-дистинации, чтобы делать Тюмень более интересной, потому что тут живут невероятные креативные предприниматели, с которыми нам лично нравится проводить время, придумывать новые проекты и делать что-то классное, от чего можно получить удовольствие.

Татьяна Тихонова