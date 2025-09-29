Тюменские депутаты позитивно оценили контроль за соблюдением Правил благоустройства в городе

За 2024 год в Тюмени благоустроено 58 дворов – на 26% больше, чем в 2023 году, оборудовано более 1,2 тысячи парковочных мест, в том числе 135 мест для инвалидов, на 45% больше ликвидировано несанкционированных свалок, существенно усилен контроль за состоянием и содержанием городских пространств — количество штрафов за нарушения возросло более чем в четыре раза. Об этом шла речь на сентябрьском заседании Тюменской городской думы при обсуждении вопроса о соблюдении Правил благоустройства в городе.

Тем не менее у депутатов, которые находятся в постоянном контакте со своими избирателями, возник ряд вопросов.

Дмитрий Ошурков напомнил, что хоть и система ливней канализации в Тюмени постоянно растет, проблема сохраняется - при ливнях горожане по-прежнему сталкиваются с подтоплением дорог и улиц. Глава города Максим Афанасьев сообщил, до конца 2027 года планируется выполнить капремонт с реконструкцией ливневого коллектора по улице Монтажников в рамках концессионного соглашения; строительство очистных сооружений на улице Эрвье, которые объединят все созданные ливневые коллекторы в Заречной части города; строительство дополнительной ветки водовода в сторону Тюмени от Велижанского водозабора. Вопрос находится на особом контроле.

Сергей Пыхалов отметил, что дворы часто заставлены личным транспортом жильцов домов — возможно липлощадки с контейнерами под мусор вынести на выезды из дворов. для сбора ТКО из глубины дворов на въезд в них? — поинтересовался Сергей Пыхалов. Контейнерные площадки переносятся постоянно и управляющими компаниями, и управами округов, однако в центральной части город переместить площадки с соблюдением нормативных требований зачастую физически невозможно, отметил ему директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Председатель гордумы Светлана Иванова, подводя итоги заседания в беседе с журналистами отметила, что в целом депутаты положительно оценивают работу администрации по контролю за соблюдением правил благоустройства. "Ведется системная и плановая работа, заложенная в муниципальных программах, которые были своевременно утверждены думой. Горожанам видны конкретные, измеримые результаты. Выстроено эффективное взаимодействие с жителями через инициативное бюджетирование, голосование за объекты благоустройства, участие тюменцев в таких акциях, как "Посади дерево" или "Классное дерево" с привлечением школьников. Органы власти работают в контакте с горожанами, прислушиваясь к их запросам", — резюмировала Светлана Иванова.