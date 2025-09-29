Югра повысит зарплату учителям, медикам и соцработникам

Фото - @kuharuk_ruslan

Фонд оплаты труда работников госучреждений, не подпадающих под действие указов Президента РФ, на 7,6% увеличат в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

"Увеличиваем на 7,6% фонд оплаты труда работников государственных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента РФ. Это изменение коснется порядка 80 тысяч человек, которые трудятся в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и т.д.", - пояснил Кухарук в своем тг-канале.

Главам городов и районов поручено проработать аналогичные меры в отношении работников муниципальных учреждений.