Авиакомпания Узбекистана вернулась в Тюмень спустя пять лет

Uzbekistan Airways возобновила полеты в Тюмень и совершила свой первый рейс в аэропорт "Рощино" после пятилетнего перерыва, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Авиакомпания обслуживает маршрут по направлению Ташкент с частотой вылетов один раз в неделю. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой.
Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, размещено на сайте tjmport.ru
