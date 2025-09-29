Авиакомпания Узбекистана вернулась в Тюмень спустя пять лет

Uzbekistan Airways возобновила полеты в Тюмень и совершила свой первый рейс в аэропорт "Рощино" после пятилетнего перерыва, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания обслуживает маршрут по направлению Ташкент с частотой вылетов один раз в неделю. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой.

Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, размещено на сайте tjmport.ru