Авиакомпания Узбекистана вернулась в Тюмень спустя пять лет

14:01 29 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Uzbekistan Airways возобновила полеты в Тюмень и совершила свой первый рейс в аэропорт "Рощино" после пятилетнего перерыва, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания обслуживает маршрут по направлению Ташкент с частотой вылетов один раз в неделю. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой.

Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, размещено на сайте tjmport.ru

Теги: авиация , путешествия , Рощино , Узбекистан
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025