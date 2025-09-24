С Обь-Иртышского речного пароходства требуют взыскать более 1,5 млрд руб за разлив дизтоплива на Енисее

Фото Татьяны Тихоновой

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением к публичному акционерному обществу "Обь-Иртышское речное пароходство" о взыскании более 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде Красноярского края, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

8 июня принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство" буксир-тягач получил пробоину на Казачинских порогах реки Енисей в Красноярском крае и сел на мель - произошла утечка дизтоплива из топливного бака. В июле минэкологии края сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива. По результатам отбора проб, лабораторных исследований и измерений природной воды, проведенных в рамках обеспечения государственного контроля (надзора) в сфере природопользования и охраны окружающей среды, установлено наличие превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам.

"Полагая, что в результате действий ответчика причинен вред окружающей среде, Росприроднадзор обратился в суд с требованием о взыскании с Общества ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 1 538 272 472 руб. В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение пяти рабочих дней", - указано в сообщении пресс-службы.