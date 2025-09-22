Утренний рейс "России" Тюмень-Сочи задерживается на вылет более чем на 9 часов

Совмещенный рейс авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот", который должен был вылететь из Тюмени в Сочи в 5:55, перенесен на 15:15, следует из информации онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта "Рощино".
Перенос вылета обусловлен задержкой прибытия самолета АК "России" из Сочи: вместо запланированного по расписанию вылета в 4:35 борт направится в Тюмень не ранее 14:00.
В ночь на 22 сентября в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
