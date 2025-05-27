В Тюмени завершились областные чемпионат и первенство по выездке

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Чемпионат и Первенство Тюменской области по конному спорту в дисциплине выездка завершились в Тюмени 24 мая.

Были разыграны 16 комплектов наград, участие приняли 75 всадников из семи команд и частных владельцев лошадей. Центр спортивного резерва и студенческих сборных команд представили 17 спортсменов, завоевавших в итоге 23 медали.

В рамках Первенства Командный приз в юношеской возрастной категории полностью остался за спортсменами ЦПСР и ССК: лучшими стали Виктория Иванова и Капор, а Ульяна Цаприченкова взяла серебро с Готикой и бронзу - с Персом.

Предварительный приз (Дети, тест А) выиграли Елизавета Григорьева и Боб. Предварительный приз среди юношей также остался за ЦПСР и ССК: победу одержали Виктория Иванова и Капор, вторыми стали Ульяна Цаприченкова и Готика, третьими - Анастасия Шубина и Персей.

Личный приз в зачете детей выиграли Елизавета Григорьева и Боб, серебро взяли Светлана Анохова и Бурбон. Личный приз среди юношей принес золото Кире Сидоровой и Персею, бронзу вновь выиграла Ульяна Цаприченкова, теперь с Готикой.

В личном первенстве в возрасте 10-14 лет второе место заняли Светлана Анохова и Бурбон, третье - Елизавета Григорьева и Альманзор. В личном первенстве 14-18 лет Кира Сидорова и Аванс IV стали лучшими.

В рамках Чемпионата Предварительный приз (Дети, тест В) принёс серебро Полине Галюк и Хэллори Гранд. Марина Норкина и Зэт выиграли малый приз, серебро взяли Юлия Куликова и Поландо Хаймес. В категории "Средний приз №1" Марина Норкина и Зэт заняли второе место.

Командный приз в зачете "Дети" принес Полине Галюк и Хэллори Гранд бронзовую медаль. Предварительный приз (Дети, тест А) выиграли Марина Норкина и Доль-де-Гран. Предварительный приз среди юношей выиграли Элина Могильникова и Готика.

В личном первенстве среди участников 16 лет и старше лучшими стали Марина Норкина и Зэт, бронзу выиграли Юлия Куликова и Поландо Хаймес.

Таким образом, на счету представителей ЦПСР и ССК по итогам соревнований - 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.

Организаторами соревнований стали Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий и Федерация конного спорта Тюменской области.

Фотографии Чемпионата и Первенства Тюменской области по выездке можно посмотреть здесь.