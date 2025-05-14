Тюменского фигуриста включили в сборную страны

В Москве состоялось заседание исполкома федерации фигурного катания на коньках России, на котором были утверждены списки кандидатов в сборную России по фигурному катанию сезонов 2025-2026 гг. Среди участников встречи была президент федерации фигурного катания Тюменской области Лариса Якушева.

На заседании, по результатам первенства России среди юношей и девушек, прошедшего в Казани с 31 марта по 4 апреля, было принято решение в основной состав сборной России включить тюменского спортсмена Глеба Ковтуна.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени поздравил Глеба и тренерский коллектив спортивной школы "Прибой" и пожелал им новых профессиональных достижений.