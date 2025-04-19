Тюменский пловец Владислав Прудченко уверенно выступил на чемпионате России по плаванию

Фото ГАУ ТО «ЦПСР и ССК»

С 14 по 18 апреля в Калуге прошёл чемпионат России по спорту слепых в дисциплине плавание. В соревнованиях принял участие спортсмен из Тюменской области Владислав Прудченко (класс B2/S12), воспитанник тренера Филипчук Веры Ивановны. Владислав уверенно провёл все четыре дистанции, показав стабильный высокий уровень.

На дистанции 50 метров на спине Прудченко финишировал с результатом 31.95 секунды и занял 6-е место среди сильнейших спортсменов страны. Вдвое длиннее дистанция — 100 метров на спине — также принесла ему достойное 4-е место (1:11.11), сражение шло буквально на сотые доли секунды.

Особенно напряжённой получилась борьба в брассе. В заплыве на 50 метров Владислав замкнул четвёрку лидеров с результатом 34.37 секунды и показал норматив мастер спорта международного класса, в стометровке в этой же дисциплине вновь стал 4-м (1:18.54), уверенно удержав свою позицию в финале.