Популярный марафон под новым именем возрождают в Тюмени

Спустя 12 лет легендарное спортивное событие возвращается в Тюмень – возрождается Тюменский марафон, где когда-то разыгрывались автомобили, собирались бегуны со всей страны и устанавливались новые рекорды.

Официальное открытие продаж билетов и пресс-конференция состоялись 15 апреля. Марафон под новым названием "Врата Сибири" пройдет 28 сентября и станет не просто спортивным событием федерального уровня, а масштабным городским праздником, охватывающим всю Тюмень.

Уникальный формат мероприятия включает в себя не только спортивную составляющую, но и обширную культурную программу:

Гастрономический фестиваль на набережной и тематические меню в городских кафе и ресторанах

Музыкальный фестиваль на набережной

Ярмарка изделий ручной работы на улице Дзержинского

Спортивный кинотеатр у Конторы пароходства

Лекторий с участием известных спортсменов и популяризаторов здорового образа жизни

Фотовыставка истории Тюменского марафона

Особого внимания заслуживает фирменный стиль марафона, вдохновленный эпохой 80-х годов – временем расцвета спорта в СССР, что придает событию особый исторический колорит.

"В дни марафона в период 27 по 30 сентября особые возможности открываются перед креативными предпринимателями города. Мы приглашаем представителей бизнеса присоединиться к масштабному событию и внести свой вклад в создание незабываемого праздника", – поделился Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Для обсуждения возможностей сотрудничества обращайтесь на электронную почту ТАРКИ: creativeindustry@mail.ru

Тюменский марафон 2025 станет не просто спортивным состязанием, а настоящим городским праздником, объединяющим спорт, культуру и бизнес в единое масштабное событие.