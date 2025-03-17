Тюменцы успешно представили регион на первом зимнем Кубке "Защитников Отечества"

Тюменские ветераны специальной военной операции успешно выступили на первом Всероссийском кубке защитников Отечества по зимним видам спорта, котрый проходил в Ханты-Мансийске с 12 по 17 марта.
"На троих участников пришлось сразу три серебряных и бронзовая медали: дважды отличился Жанайдар Дюсембаев – в лыжных гонках и биатлоне, серебро в горных лыжах досталось Семену Аполлонову, серебро в биатлоне – Артуру Милованову. К сожалению, лишь сломанная лыжная палка не позволила Николаю Ларкову финишировать в тройке лидеров", - сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил железную волю спортсменов. "Несмотря на тяжелые травмы, они смогли восстановиться, а теперь своим примером показывают, что спортивные медали вполне могут дополнять боевые награды", - подчеркнул он.
Наши спортсмены награждены медалями "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "Медалью Суворова" и еще рядом наград.
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