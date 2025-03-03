Тюменские борцы взяли две медали всероссийских соревнований в Красноярске

Фото с сайта ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Красноярске завершились Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе среди участников от 17 до 25 лет. Тюменцы завоевали две медали.

На соревнованиях была представлена и вольная, и греко-римская борьба; всего разыгрывались 20 комплектов медалей. Тюменцы выступали в греко-римском стиле в одной весовой категории - 77 кг, и оба оказались на призовом пьедестале: лучшим стал Руслан Арипов, выигравший досрочно всех, кроме своего сокомандника Егора Егорова в полуфинале, занявшего таким образом третье место.