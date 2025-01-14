Скоро: к рекордам ГТО - через Госуслуги

С 1 января 2025 года обновился Всероссийский портал gto.ru. Теперь войти в личный кабинет участника можно через портал госуслуг - тюменцам эта опция станет доступна чуть позже.

Внесение результатов участников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, будет вестись через ФГИС "Спорт", а для входа в личный кабинет на сайте gto.ru нужно будет пройти авторизацию через систему ЕСИА (портал госуслуг). Однако центры тестирования ГТО Тюменской области еще не подключены к ФГИС "Спорт", поэтому жители региона пока продолжат подавать заявки на сдачу норвмативов в прежнем режиме – по номеру телефона центра тестирования ГТО своего населенного пункта. Адреса и телефоны центров тестирования Тюменской области доступны на официальном сайте регоператора комплекса ГТО.

Нормативы испытаний (тестов), а также все ступени комплекса ГТО остались неизменными.

С 1 января этого года функции Федерального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" переданы ФГАУ "Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий".

По вопросам функционала обновленного сайта, входа в личный кабинет, выполнения нормативов в новом отчётном периоде, получения знаков отличия или другим можно обратиться к Федеральному оператору комплекса ГТО по телефону горячей линии: 8 800 350 00 00 или по электронной почте: gto@fd-sport.ru.