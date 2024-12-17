Тюменские юноши завоевали два золота межрегиональных стартов по муайтай

Межрегиональный марафон "Герои России" - одно из самых масштабных мероприятий по двадцати боевым единоборствам этого года - прошел в Перми, в муайтай золотые медали завоевали тюменцы Станислав Неввонен (14-15 лет, вес 71 кг) и Кирилл Сименчин (12-13 лет, вес 44 кг).

Программа открытых соревнований включала в себя айкидо, бокс, вольную борьбу, всестилевое карате, гонки дронов, греко-римскую борьба, грэпплинг, джиу-джитсу, дзюдо, кендо, киокушин, мас-рестлинг, ММА, муайтай, прикладной рукопашный бой, рукопашный бой, спортивное метание ножа, универсальный бой, ушу, фехтование. В течение трех дней в своих видах и категориях соревновались более 2 тысяч участников.

По словам директора региональной федерации муайтай, тренера наших юношей Максима Ильиных, именно Станислав и Кирилл являются самыми лучшими в своих весовых категориях в течение двух последних сезонов.