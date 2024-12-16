Тюменцам предлагают начать 2025 год с новых обещаний

14:37 16 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Традиционный новогодний "Забег обещаний" соберет активных жителей и гостей города 1 января. Старт в полдень с площади у мультицентра "Контора пароходства".

Регистрация начнется в 11:00. Участники забега заполнят бланк с загаданными целями и преодолеют дистанцию в 2025 метров в своем комфортном ритме.  

Участие бесплатное, регистрация доступна на сайте. Дополнительная информация о забеге на странице мероприятия, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024