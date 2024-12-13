В Тюмени проведут праздник красоты на воде

Кубок федерации синхронного плавания Тюменской области среди детей и юниоров впервые проведут в Тюмени, с 14-15 декабря в бассейне "Олимпии" выступят более 200 спортсменов в составе 13 команд из Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска и Саратовской области.

Торжественное открытие соревнований назначено на 14 декабря в 13:45, после чего пловцы начнут свои выступления. Во второй день Кубка начнется в 9:30.

Спортсмены 7-16 лет выступят с номерами в дисциплинах на выбор: "соло", "дуэт" и "комби". Результаты Тюменских пловцов также пойдут в зачет областного первенства.

Президент федерации синхронного плавания Тюменской области Маретта Деньгина:

У нас действительно уникальный спорт, так как он сочетает в себе элементы множества видов – плавания, гимнастики, акробатики, батутного спорта. Наша федерация существует всего год, но за этот период мы сделали большой прорыв – организовали набор для желающих заняться синхронным плаванием, открыли два отделения для занятий спортсменов, а также восемь раз посетили всероссийские старты, при этом очень даже успешно. Проведение первых соревнований в нашем регионе – еще один большой шаг в развитии данного вида спорта в Тюменской области.

На счету у наших спортсменов уже есть высокие достижения. Например, 15-летняя Мария Деньгина стала призером Кубка России, а также победителем всероссийских соревнований по синхронному плаванию. По итогам данных состязаний девушка стала обладательницей звания мастера спорта.