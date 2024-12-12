Тюменские дзюдоисты с турнира памяти алтайский борцов привезли три медали

Более ста спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации встретились на татами Барнаула. Там они "бились" за медали всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин памяти борцов Алтайского края.

У тюмецев три награды в разных весовых категориях. Первое место занял Сергей Петухов (- 66 кг), он тренируется под руководством Магомедшафи Набиева. Второе место у Никиты Шарапова (-100 кг), тренеры - Андрей Стенин, Вадим Гусев и Борис Кутырев. Третье место заняла Дарья Туравинина (-57 кг), ее наставник - Игорь Гусаров.

Все спортсмены занимаются в Центре дзюдо, юниорам всего 18-19 лет, а они уже достигают высот среди взрослых спортсменов, отмечают в ЦСП.