Тюменцы стали призерами Кубка чемпионов по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых

В Красноярске продолжаются соревнования по Кубку чемпионов в лыжных гонках и биатлону для спортсменов с нарушением зрения. В среду прошли спринтерские состязания по биатлону, и успехи атлетов из Тюмени весьма впечатляющи.

По данным регионального Центра спортивной подготовки, в женской гонке на 7,5 километра с двумя огневыми участками Вера Хлызова вместе с лидером Романом Тарасовым завоевали серебро. Вера успешно преодолела все огневые рубежи без единого промаха. Также без промахов прошла дистанцию Екатерина Разумная с Михаилом Засыпкиным. В итоговом протоколе они завоевали бронзу.

В мужской гонке на 7,5 километра с двумя огневыми участками победили Станислав Чохлаев с лидером Олегом Колодийчуком. Александру Максимову с лидером Александром Шкляевым достались серебряные награды.