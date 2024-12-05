Тюменские хоккеисты попали в "Буран"

15:42 05 декабря 2024
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ХК "Рубин" после четырех побед подряд уступил на своем льду "Бурану" из Воронежа в овертайме со счетом 2:3.

На послематчевой пресс-конференции и. о. главного тренера ХК "Рубин" Константин Фаст подчеркнул, что тюменцы сами подарили два гола сопернику: "Первый – с индивидуальной ошибки. У "Бурана" есть мастеровитая тройка. И команда просто воспользовалась нашими ошибками. Ну, и реализацию нам надо подтягивать. Много моментов было, но вратарь соперника нас переиграл".

"Рубин" сейчас на пятом месте, 9 декабря тюменцы в Ростове-на-Дону встретятся с местной командой, которая занимает 19 строчку турнирной таблицы.

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