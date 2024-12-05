Футболисты "Тюмени" больше не сыграют в этом году

Футболисты ФК "Тюмень" ушли в отпуск. Продлится он чуть больше месяца – уже 12 января команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова соберётся на домашнем сборе
Как сообщает пресс-служба клуба, продлится сбор около десяти дней. После этого сибиряки отправятся готовиться к продолжению сезона в Турцию. Заключительный этап подготовки запланировано провести в Сочи.
Вторую часть сезона в МЕЛБЕТ-Первой лиге "Тюмень" начнёт выездными матчами в Москве с "Родиной" (ориентировочно 1-2 марта) и в Грозном с "Аланией" (8-9 марта).
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