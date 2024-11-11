Спортсмены из семи регионов РФ участвуют в тюменском турнире по спортивной гимнастике

С 11 по 13 ноября в Тюмени состоятся межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике в честь именитого земляка. Традиционный турнир примет Центр спортивный гимнастики, расположенный по адресу: улица Ватутина, 1.

Борис Шахлин - советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион Олимпийских игр, абсолютный чемпион мира, Европы и СССР.

Всего выступят 80 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Омской, Ульяновской областей, а также Удмуртии и Югры. Наш регион представят гимнасты из Тюмени, Тобольска и Ишима. К участию допускаются гимнасты разных возрастов от второго взрослого разряда до мастеров спорта.

Спортсмены выступят в гимнастическом многоборье. У мужчин это шесть упражнений, у женщин — четыре.

Директор федерации спортивной гимнастики Тюменской области Валентина Трубина: