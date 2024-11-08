Сезон баскетбола на колясках тюменцы завершили бронзовой наградой

В Тульской области завершился первый круг чемпионата России по баскетболу на колясках. На состязаниях встретились восемь команд из Республик Татарстан и Дагестан, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Ульяновска. Тюменскую область представил коллектив "Шанс".

Команды боролись за выход во второй круг чемпионата.

Тюменцы провели пять матчей с "МБА-Фалькон" из Москвы, "БасКИ" из Санкт-Петербурга, "Волгой" из Ульяновска, "Импульса" из Челябинска и "ДаКИ" из Республики Дагестан. По итогам турнира наши ребята выиграли три игры и заняли третье место. А в общем рейтинге тюменские баскетболисты стали пятыми и прошли отбор на второй этап, который пройдет с 18 по 24 ноября.

В составе команды Тюменской области Алексей Городецкий, Ильшат Сагитов, Илья Пыжов, Николай Аверьянов, Руслан Рахматулин, Дмитрий Фукс, Валерий Насекин, Николай Хлупенков и Владимир Колбин.