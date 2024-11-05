Представители тюменских вузов участвуют во Всероссийском фестивале студенческого спорта

Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится с 2009 года, в этом году около 400 студентов из 16 регионов РФ принимает Нижегородская область.

С 5 по 8 ноября юноши и девушки будут соревноваться в бадминтоне, настольном теннисе, шахматах и спортивном ориентировании, мужские турниры пройдут по футзалу и баскетболу.

В сборную Тюменской области вошли представители трех университетов региона. В соревнованиях по футзалу и баскетболу за награды фестиваля сразятся две команды спортсменов ТюмГУ, в турнире по шахматам и настольному теннису областную столицу представят спортсмены ТИУ, а на соревнованиях по бадминтону честь нашего региона будут отстаивать студенты медуниверситета.