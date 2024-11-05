В Нефтеюганске раскрыли убийство жителя Тюмени

36-летнего жителя Нефтеюганска арестовали по обвинению в убийстве знакомого из Тюмени, преступление было совершено при двух свидетелях год назад, сообщает СУСК по ХМАО.

Житель Тюмени пропал в октябре прошлого года, тело с признаками насильственной смерти было найдено 31 октября возле гаражного кооператива на окраине Нефтеюганска. Установлено, что в один из дней октября 2023 года обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью.

По данным следствия, преступление было совершено на глазах двух очевидцев, которых обвиняемый в течение года запугивал и угрожал, чтобы они не сообщали в правоохранительные органы. По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.