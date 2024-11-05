Тюменцев зовут в социальные гостиные плести масксети

В Тюмени продолжается работа в социальной гостиной детско-юношеского центра "Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова" по плетению маскировочных сетей в зону СВО. Принять участие и научиться плетению может любой желающий с 11 до 19 часов ежедневно.

По данным городского департамента по спорту и молодежной политики, за лето усилиями неравнодушных граждан и соцгостиных были сплетены и отправлены более 438 метров маскировочных сетей в рамках акции, проходившей в честь дня рождения города.

Семейные социальные гостиные работают на базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики города Тюмени. Здесь предоставляют услуги профессиональных психологов, консультативные и культурно-досуговые услуги. При необходимости можно оставить ребенка с педагогом на определенное время. Каждая социальная гостиная предлагает проведение различных мероприятий: мастер-классы, концерты, игротеки, психологические тренинги.



Гостиные работают ежедневно с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:

- детско-юношеский центр "Авангард" (ул. Энергетиков, 45а), телефон: 8 (3452) 51-63-15;

- центр развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Маршака, 5), телефон: 8 (3452) 21-32-92;

- центр развития творчества детей и юношества "Контакт" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 107), телефон: 8 (3452) 26-20-85;

- центр развития творчества детей и юношества "Грант" (ул. Профсоюзная, 52), телефон: 8 (3452) 58-53-60;

- детско-юношеский центр "Клуб детского творчества им. А.М.Кижеватова" (ул. Мельничная, 1), телефон: 8 (3452) 51-79-96;

- центр эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30), телефон: 8 (3452) 44-40-87;

- детско-юношеский центр "Пламя" (ул. 30 лет Победы", 140а), телефон: 8 (3452) 36-65-06, 33-27-67;

- детско-юношеский центр "Вероника" (ул. Гастелло, 75/1), телефон: 8 (3452) 31-74-98;

- детско-юношеский центр "Фортуна" (ул. Белинского, 12/7), телефон: 8 (3452) 43-19-74.